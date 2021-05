Elezioni Coni, 4 candidati: domani si vota

Giovedì a Milano si svolgeranno le elezioni per decidere il nuovo presidente del Coni. Quattro candidati: l'uscente Giovanni Malagò, Antonella Bellutti, Renato Di Rocco e Franco Chimenti. In realtà il presidente della Federgolf ha già dichiarato, che dopo la presentazione dei programmi, darà pieno appoggio all'attuale numero 1

Un luogo non casuale per scegliere la persona che guiderà lo sport italiano per i prossimi quattro anni, fino alla primavera del 2005. Il Tennis Club Bonacossa di Milano fu scelto da Giulio Onesti per le prime elezioni del Coni del 1946, un luogo lontano da Roma e dalla politica per dare un segnale ad una Italia che doveva rialzare la testa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.

A 75 anni di distanza c'è un'altra Italia che si trova in piena pandemia ad affrontare una emergenza sanitaria, economica e sociale, con enormi ricadute su tutto il settore sportivo. Sono 74 i grandi elettori, nel dettaglio sono i 44 Presidenti delle Federazioni sportive nazionali rieletti o neoeletti, i 2 membri del CIO, i 9 rappresentanti degli atleti, i 4 dei tecnici, e i 28 rappresentanti delle Discipline Associate, Enti di Promozione, Associazioni Benemerite, Comitati regionali e provinciali. Alla prima votazione il quorum è di 38 voti, cioè la maggioranza degli aventi diritto, Dalla seconda votazione in poi servirà la maggioranza assoluta dei votanti.

Il presidente uscente Giovanni Malagò è il candidato favorito, eletto la prima volta nel febbraio 2013 quando vinse a sorpresa sull'allora segretario generale Raffaele Pagnozzi, successivamente riconfermato nel 2017. Negli ultimi quattro anni la sua presidenza è stata caratterizzata da successi, su tutte l'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano Cortina, ma pure da enormi frizioni con la politica a seguito della riforma del sistema sportivo con l'istituzione di "Sport e Salute". Il tema centrale del suo programma ha la rinascita come parola chiave: “A causa della pandemia il 56% delle società sportive non è ripartito e l'8% ha già dichiarato che non ripartirà. Per strada non vogliamo lasciare nessuno, mai come in questo momento serve unità di intenti".

A contendergli la poltrona di numero uno dello sport italiano Antonella Bellutti, un passato da grande campionessa, due ori olimpici nel ciclismo su pista ad Atlanta 96 e Sydney 2000, con anche la partecipazione ai Giochi Invernali di Salta Lake City nel bob. E' la prima donna a candidarsi alla presidenza del Coni in 107 anni. L'obiettivo dichiarato della Bellutti: "ridare autorevolezza al Coni di oggi che è un feudo arroccato sulle proprie posizioni e logiche, che esclude i giovani e le donne da posizioni apicali".

Terzo candidato è Renato Di Rocco, per 16 anni è stato il numero uno del ciclismo, per la sua presentazione ha usato toni accesi sulla gestione dell'attuale Coni parlando di una "democrazia camuffata". Sulla carta i candidati sono quattro ma in realtà saranno tre perché Franco Chimenti, presidente della Federgolf, l'uomo che ha portato la Ryder Cup in Italia (nel 2023), ha già annunciato che dopo la presentazione dei programmi -che si terranno all'inizio dell'Assemblea Elettiva- si sfilerà dalla corsa essendo la sua candidatura "non in alternativa ma in totale appoggio incondizionato a Malagò".

Oltre all'elezione del Presidente è prevista anche quella della Giunta del Coni, composta da 13 persone di cui quattro donne. Sicuri sono due nomi, i due rappresentanti degli 'atleti, in quanto unici candidati: l'ex capitana della nazionale di pallavolo Antonella Del Core e lo spadista argento olimpico a squadre Paolo Pizzo.

Entrambi hanno alle spalle una storia simile di rinascita, Pizzo ha sconfitto da adolescente un tumore al cervello, la Del Core è stata fermata poco prima delle Olimpiadi di Pechino da una malattia tornando poi in campo a dominare sotto rete. I prossimi quattro anni saranno assai difficili, ci sono da risollevare società e associazioni, palestre e piscine, messe in ginocchio dal Covid-19. Serviranno stoccate perentorie e schiacciate decisive.