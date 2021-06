Baseball Americas Qualifier, 3 team vedono Tokyo

Seconda vittoria in due partite per le nazionali di Stati Uniti, Canada e Venezuela che ora sono sicure di giocarsi il pass per Tokyo in questa qualificazione olimpica del baseball. Cuba è fuori dall’Olimpiade per la prima volta nella storia. Oggi su Sky Sport Arena due partite

Breve e spietato doveva essere, questo torneo di qualificazione olimpica americana del baseball. E lo è subito stato. Dopo due partite arrivano i primi verdetti. Stati Uniti, Canada e Venezuela avanzano al Super Round con due vittorie su due partite.

Gli USA hanno battagliato con la Repubblica Dominicana prevalendo alla fine per 8 a 6. Il Canada ha indirizzato subito bene la partita con Cuba, ancora una volta c’è stata una rimonta finale dei cubani, ma senza raggiungere gli avversari (6-5 il finale per il Canada). Anche nella prima giornata Cuba aveva perso contro Venezuela 6 a 5. Un solo punto di differenza in due gare consecutive. Ma ha un impatto storico enorme. Per la prima volta nella storia dell’Olimpiade, Cuba non sarà ai Giochi nel torneo di baseball. Non solo ha sempre partecipato ogni volta che il baseball è stato inserito nel programma olimpico, ma ha vinto tre volte la medaglia d’oro: 1992, 1996 e 2004. E’ una svolta epocale per l’isola dove questo sport è culto, tradizione ed orgoglio nazionale. Ma in squadra ci sono ormai solo i vecchi leoni come Cepeda e Despaigne. I leoncini ci sarebbero, tanti e fortissimi, ma sono altrove a fare i professionisti del baseball e quasi tutti, dall’isola, sono scappati. Lottatissime anche le altre partite del secondo giorno. Un punto fa tutta la differenza del mondo anche per il Venezuela che ha vinto la seconda partita di stretta misura contro la Colombia grazie al fuoricampo nella nona ripresa di Rincones (3-2). Il Nicaragua c’è e lo ha dimostrato vincendo una partita agli extra inning contro Porto Rico. La seconda sconfitta consecutiva dei portoricani li mette fuori dai Giochi, in tutti i sensi.