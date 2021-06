Si è conclusa a Budapest la seconda giornata del Mondiale di judo, ultimo torneo utile per qualificarsi all’Olimpiade di Tokyo. Nella categoria 66 kg, l’Italia ha conquistato la medaglia d’argento con Manuel Lombardo. L’azzurro del gruppo sportivo dell’Esercito si è arreso in finale al giapponese Maruyama. Nonostante questa sconfitta, Manuel resta numero 1 nella ranking mondiale, ed è già qualificato per i Giochi di Tokyo. Martedì 8 giugno la terza giornata del Mondiale, in diretta dalle 17 su Sky Sport Collection

Il sogno di Manuel Lombardo non è sfumato. È soltanto rimandato. L’azzurro del gruppo sportivo dell’Esercito si è aggiudicato la medaglia d’argento nella categoria 66 kg al Mondiale di Budapest, ultimo torneo prima dell’Olimpiade di Tokyo. Il 22enne di Torino sembrava pronto a salire sul gradino più alto del podio: si era presentato in Ungheria da campione europeo in carica e da numero 1 nella ranking mondiale (primo italiano nella storia ad arrivare così in alto). Tuttavia, dopo quattro vittorie per wazari, Lombardo si è dovuto arrendere nella finalissima. Manuel ha perso per wazari contro Joshiro Maruyama: il giapponese si conferma quindi campione del mondo, dopo il titolo conquistato nel 2019. Quella di Lombardo è la prima medaglia per l’Italia al Mondiale di Budapest ed è anche la prima medaglia per lo stesso Manuel in un Mondiale senior. Una piccola consolazione per l’azzurro, che sognava di centrare la doppietta Mondiale-Olimpiade nel giro di un mese. I Giochi di Tokyo, invece, rappresenteranno l’opportunità per Manuel di rifarsi dopo questa sconfitta. E dopo l’Olimpiade, Lombardo avrà già in mente il prossimo Mondiale: per un campione con il suo talento e la sua fame, l'appuntamento con la storia è soltanto rimandato.