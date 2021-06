Un murale per Federica Pellegrini

Si chiama "Dimensione Divina" il murale svelato a Roma all'esterno della piscina Aquaniene. Un dipinto gigante (17 metri per 6), realizzato dall'artista Vanni Mangoni (ex nuotatore azzurro).

L'emozione di Federica nello scoprire il telo e vedere per la prima volta il gigantesco omaggio voluto dalla sua società Circolo Canottieri Aniene come simbolo di ringraziamento per la sua fuoriclasse. "Da 14 anni anni questa è la mia famiglia, sono orgogliosa di vedermi rappresentata in un gesto così tecnico come la partenza", ha commentato Federica.

"Ci sono così tanti dettagli che mi emozionano"

Il riferimento è ai colori societari, alle medaglie di una cartiera da leggenda e, in alto, una raffigurazione del ct Alberto Castagnetti scomparso nel 2009, il mentore della Pellegrini. A un mese dal via dei Giochi di Tokyo la Pellegrini si tufferà in acqua nella tre giorni di gare del SetteColli (25-27 luglio, Foro Italico) come prova generale per le sue quinte Olimpiadi. "Sono pronta e anche stanca. Stiamo lavorando intensamente in vista di Tokyo. Confesso che non vedo l'ora di gareggiare, finalmente si chiude una attesa olimpica durata 5 anni. Per il momento sono così concentrata che la paura, la vera strizza, devo ancora sentirla. Ma a Tokyo la proverò eccome"