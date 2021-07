L’episodio ha immediatamente rievocato il celebre match del 1997 tra Mike Tyson ed Evander Holyfield , ma stavolta il morso non è andato a segno. Protagonista il pugile marocchino Youness Baalla (-91 kg) che, nella giornata di oggi, è stato squalificato dal torneo olimpico di Tokyo per aver tentato di mordere l'orecchio del suo avversario durante un combattimento dei pesi massimi. Nel corso del terzo round, Baalla, 22 anni, ha avvicinato la bocca aperta all'orecchio sinistro del neozelandese David Nyika tenendolo con le braccia. Nyika è riuscito ad evitare il morso (a differenza del povero Holyfield 24 anni fa), ma l'arbitro srilankese e i cinque giudici non si sono accorti di nulla durante il match, regolarmente terminato e vinto dal neozelandese con decisione unanime.

"Squalificato per la sua azione intollerabile"

approfondimento

Italia alle Olimpiadi: le medaglie azzurre

Solo successivamente gli organizzatori hanno notificato l'azione illegale: "(Balla) intendeva chiaramente mordere l'orecchio o la faccia del suo rivale nel terzo round", ha dichiarato la Task Force Boxing (BTF) del CIO in una nota. Il pugile marocchino è stato "squalificato per la sua azione intollerabile". Nyika ha poi mostrato comprensione per il gesto in un post su Instagram: "Dal fuoco della battaglia il meglio e il peggio delle persone possono venire fuori. Fa parte dello sport. Ho rispetto per il mio avversario e posso capire la frustrazione che ha provato. Per favore, non contattatelo se non avete niente di buono da dirgli".