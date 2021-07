La notte della 'Divina': gli azzurri in gara oggi

Altra giornata di gare a Tokyo con tante medaglie da assegnare: Federica Pellegrini disputa la sua 5^ finale olimpica nei 200 sl, in vasca anche Simone Quadarella nei 1500 sl. Debutto per Jessica Rossi nel trap femminile. Crono nel ciclismo su strada, con Longo Borghini e Ganna attesi protagonisti. In campo anche Italbasket e Italvolley. Ecco tutti gli azzurri impegnati mercoledì 28 luglio ai Giochi

