Bronzo Perilli: 1^ storica medaglia per San Marino

Prima storica medaglia per San Marino alle Olimpiadi. A conquistarla è la 33enne Alessandra Perilli, bronzo nella specialità fossa (trap) del tiro al volo . L'oro è andato alla slovacca Rehak Stefecekova, argento per la statunitense Kayle Browning. La Perilli ha comandato fino al piattello 13, poi è scivolata al quarto posto per poi risalire e conquistare il podio dopo i tre errori dell’australiana Scanlan. La Perilli, portabandiera per San Marino in queste Olimpiadi, aveva sforato il podio alle Olimpiadi di Londra 2012, dove aveva chiuso al quarto posto.

"Emozione immensa e poteva andare ancora meglio"

leggi anche

Altre 3 medaglie azzurre: il totale sale a 18

"È un'emozione immensa, ancora non ci credo - ha commentato Alessandra Perilli -! Vado finalmente sul podio dopo nove anni di sacrifici e dopo l'amarezza di Londra. Alla fine sono andata a sparare e l'unica cosa che pensavo era: 'non posso arrivare ancora una volta quarta, non me lo merito'. Non so se ce l'avrei fatta ad aspettare altri tre anni. Sono felicissima, ma ho un pizzico di rammarico perché questa finale avrebbe anche potuto andare meglio. Però va bene, è la prima medaglia di San Marino, e ora lì non so cosa succederà. Sono un'eroina? Non esageriamo". La Perilli, 33enne di Rimini, è stata nazionale azzurra nelle giovanili e nel 2009 scelse San Marino "perché mia mamma è di lì".