Quinta medaglia azzurra di una straordinaria giornata. È la prima medaglia olimpica per l'Italia in questo sport, entrato nel programma proprio a Tokyo. Punteggio totale per l’azzurra di 26.48 contro il 25.40 della sfidante Kokumai. Il racconto della finale e la spiegazione del Kata

Altra medaglia in questa giornata per l'Italia. Il bronzo nel Kata (sotto la spiegazione della disciplina) arriva per Viviana Bottaro dopo aver battuto la statunitense Kokumai. Punteggio totale per l’azzurra di 26.48 contro il 25.40 della sfidante. Bronzo nell'altra finale anche all'atleta di Hong Kong Lau Mo. Oro alla spagnola Sanchez Jaime che batte la giapponese Shimizu. Giornata storica per l'Italia che sale a 35 medaglie a Tokyo 2020, eguagliato il medagliere di Atlanta 1996. Ed è soltanto -1 dal record storico di Roma 1960 e Los Angeles 1932. È questa la prima medaglia olimpica per l'Italia in questo sport, entrato nel programma olimpico a Tokyo.