Paralimpiadi, 113 gli atleti azzurri a Tokyo

Cominciate le cerimonie di accensione della torcia paralimpica, i Giochi si terranno dal 24 agosto al 5 settembre e si svolgeranno principalmente a porte chiuse, come avvenuto per le Olimpiadi. La squadra italiana sarà capitanata dai due portabandiera Bebe Vio (scherma) e Federico Morlacchi (nuoto).

Sono cominciate in Giappone le cerimonie di accensione della torcia paralimpica, con le restrizioni dovute alla pandemia. E' probabile che i Giochi Paralimpici (24 agosto-5 settembre) si svolgeranno principalmente a porte chiuse, come avvenuto per le Olimpiadi. Secondo il canale televisivo giapponese Ntv, si terranno senza spettatori a Tokyo e nelle sue periferie, con qualche eccezione per le competizioni organizzate nei dipartimenti più remoti. Una decisione ufficiale - riferisce l'emittente - dovrà essere presa lunedì prossimo in una riunione di tutte le parti coinvolte nell'organizzazione dell'evento. Già durante le Olimpiadi di Tokyo, terminate domenica scorsa, il pubblico era stato bandito da quasi tutte le competizioni.