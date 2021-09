8/30 Foto Instagram @parenzan_matteo

LA GIOIA DI MATTEO PARENZAN



"Sono davvero felicissimo ed emozionato - aveva spiegato il 18enne portabandiera azzurro -, me lo avevano detto un paio di giorni fa e posso dire di essere orgoglioso per il ruolo ottenuto. Un ruolo davvero prestigioso, quello di portare in alto il Tricolore italiano alla cerimonia di chiusura, i colori di una nazionale e di un Comitato paralimpico intero. Ho coronato un altro grande sogno dopo aver partecipato a un'esperienza davvero unica (nel tennistavolo, ndr): dovrò essere bravo a metterla in pratica già dai prossimi tornei"