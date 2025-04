Mostrata per la prima volta in contemporanea alla Triennale di Milano e all’Expo di Osaka la torcia olimpica di Milano-Cortina, che il 26 novembre partirà da Olimpia per giungere a Milano il 6 febbraio 2026. A portare sul palco milanese le due torce (olimpica e paralimpica) Stefania Belmondo e Bebe Vio, mentre in Giappone venivano svelate da Carolina Kostner e Martina Caironi

SVELATA LA TORCIA DEI GIOCHI INVERNALI. VIDEO