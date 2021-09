Migliaia di persone si sono ritrovate in piazza a Porto Ercole, in provincia di Grosseto, per festeggiare il ritorno di Ambra Sabatini dopo l'oro conquistato nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo, in un podio tutto azzurro. La 19enne è salita sul palco visibilmente emozionata, accolta dall'entusiasmo dei suoi concittadini