Standing ovation per Bebe Vio all'Europarlamento

"Molti di voi la conosceranno: è un'atleta che ha vinto la medaglia d'oro per l'Italia e quest'estate ha conquistato il mio cuore. Quello che però forse non sapete è che, soltanto ad aprile, le era stato detto che era in pericolo di vita. Ha subito un'operazione, ha lottato, si è ripresa. E appena 119 giorni dopo aver lasciato l'ospedale ha conquistato una medaglia alle Paralimpiadi. Onorevoli deputate e deputati, date il benvenuto assieme a me a Beatrice Vio", così la presidente della Commissione europea von der Leyen, presentando la campionessa paralimpica di fioretto all'aula di Strasburgo. "Bebe ha superato così tanto nonostante la sua giovane età - ha proseguito -, la sua storia è veramente un contrasto delle avversità. Ce l'ha fatta attraverso il talento e la tenacia, è una paladina dei valori in cui crede, ha raggiunto i suoi risultati applicando il suo credo: 'se sembra impossibile allora può essere fatto'. Prendiamo Bebe come esempio di ispirazione, questa è l'anima dell'Europa e del suo futuro", ha concluso la presidente, con l'aula che ha risposto con un lungo applauso.