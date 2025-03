Khelif: "Los Angeles? Difenderò l'oro di Parigi"

La campionessa olimpionica di puglilato a Parigi, al centro di una dura polemica ai Giochi francesi per le accuse di essere transgender, è tornata a parlare: "Non vedo l'ora di andare a Los Angeles per difendere l'oro di Parigi. Sono una ragazza, sono nata donna e ho sempre vissuto da donna. La verità è stata chiara a Parigi e riconosciuta dal Cio"

in un'intervista alla britannica ITV dopo che il comitato olimpico internazionale ha annunciato che la boxe sarà inclusa nel programma dei prossimi Giochi, a Los Angeles. "Cosa dico delle politiche antitransgender del presidente Trump? Io non sono transgender - ha anche detto - la cosa non mi riguarda e non mi intimidisce".

"Non vedo l'ora di andare a Los Angeles 2028 per difendere l'oro di Parigi". Lo dice Imane Khelif , olimpionica di pugilato superleggeri alle recenti Olimpiadi. La campionessa algerina, al centro di una polemica rovente durante i Giochi dopo il ritiro di Angela Carini e le accuse di essere transgender, poi smentite dal Cio, ha parlato

"Ingiustizia smascherata dal Cio a Parigi"

Dopo Parigi, Khelif ha sporto una denucia contro chi l'aveva definita transgender e aveva provocato una campagna d'odio social nei suoi confronti. "Come diciamo in Algeria, chi non ha nulla da nascondere non dovrebbe avere paura. La verità è diventata chiara alle Olimpiadi di Parigi, l'ingiustizia è stata smascherata e la verità è stata riconosciuta dal Cio a Parigi - ha concluso la 25enne atleta algerina - Mi considero una ragazza, come tutte le altre. Sono nata donna e ho sempre vissuto da donna".