"È storica la risposta del Paese, riceviamo migliaia di email da persone che ci chiedono come cominciare a fare sport. Abbiamo vinto 69 medaglie, ed è successo qualcosa d'incredibile, abbiamo fatto breccia nel cuore degli italiani, ma non vogliamo commuovere ma smuovere". Lo ha detto Luca Pancalli, presidente del Comitato paralimpico italiano. "Tokyo sia testimonianza su quanto c'è ancora da fare per garantire pari dignità di accesso allo sport come strumento fondamentale per riconoscere i diritti individuali dei paralimpici".