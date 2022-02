Giovanni Malagò è risultato positivo al Covid-19 ad un test effettuato nel suo albergo a Pechino. Il Presidente del Coni, che è totalmente asintomatico, è stato isolato sotto osservazione medica in una struttura dedicata, dove già ci sono altri membri del Comitato Olimpico Internazionale, in base alle regole previste dal Playbook del CIO. La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali: "Ti riprenderai presto e festeggeremo insieme le tante vittorie dei nostri atleti"

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è risultato positivo al Covid-19 ad un tampone effettuato nell'albergo in cui alloggia a Pechino. Lo annuncia il Coni con una nota nel proprio sito ufficiale. Il numero uno dello sport italiano, totalmente asintomatico , è stato isolato sotto osservazione medica in una struttura dedicata, dove ci sono già altri membri del Comitato Olimpico Internazionale, in base alle regole previste dal Playbook del CIO al fine di proteggere gli altri partecipanti ai Giochi e la popolazione cinese. Malagò ha ricevuto la telefonata del presidente del Cio, Thomas Bach, che si è detto dispiaciuto di questo inconveniente e gli ha augurato pronta guarigione.

I messaggi di Vezzali e Pancalli

Tra i tanti messaggi con gli auguri di pronta guarigione inviati a Malagò, sono giunti anche quelli della sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali: "Sono sicura che ti riprenderai presto e festeggeremo insieme le tante vittorie dei nostri atleti!"

Parole di vicinanza anche da parte di Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico: "Voglio inviare un caro augurio di pronta guarigione all'amico e collega Giovanni Malagò, certo che saprà superare presto questo brutto momento. Si tratta, purtroppo, di un rischio che abbiamo messo tutti in conto per far sì che i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Pechino possano andare avanti, nonostante la pandemia. E' anche questo un gesto di grande amore per lo sport e di generosità verso le atlete e gli atleti. Un grande abbraccio Giovanni, ti vogliamo vedere presto incitare e caricare alla grande la Squadra azzurra come tu sai fare".