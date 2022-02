Terza giornata di gare ai Giochi olimpici di Pechino. Nel doppio misto del curling l'Italia conquista 4 vittorie ed è in testa solitaria nellla classifica del round robin. Grande attesa per la cerimonia di apertura, in programma allo Stadio olimpico alle ore 13 italiane. Gli azzurri, guidati dalla portabandiera Michela Moioli, sfileranno per penultimi, appena prima della Cina. I Giochi sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

