E' il giorno del SuperG maschile ai Giochi di Pechino, con gli azzurri a caccia di una medaglia, ma soprattutto della finale per l'oro del curling doppio misto contro la Norvegia. Attesa anche per il fondo con Federico Pellegrino tra i possibili favoriti. I Giochi sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

