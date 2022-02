Snowboard cross, fine selezioni: Moioli al primo posto

Dominio Michela Moioli: la campionessa Olimpica in carica e favorita della gara sigla il miglior tempo nella prima manche di qualifica in 1:22.19. Bene anche Caterina Carpano, all'undicesimo posto in 1:24.87. Fuori dalle prime sedici e alla seconda run Francesca Gallina, diciottesima in 1:25.27, e Sofia Belingheri, ventottesima in 1:27.81. Nella seconda discesa, collezionano rispettivamente i crono di 1:25.51 e 1:33.48. Entrambe più lente, peggiorano le loro posizioni in classifica: sono ventiduesima e ventinovesima. Ottavi di finale alle 7:30 ora italiana (14:30 ora cinese).