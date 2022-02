Ora è ufficiale: Sofia Goggia non prenderà parte al SuperG femminile olimpico in programma venerdì. Il quartetto sarà composto da Brignone, Bassino, Curtoni e Marsaglia. L'azzurra si concentrerà completamente sulla discesa, prevista per il 15 febbraio. Intanto Vasco Rossi la omaggia su Instagram: "La vita è un equilibrio sopra la follia..."

Ora è ufficiale: Sofia Goggia non prenderà parte al superigante olimpico femminile di domani a Pechino. Il quartetto sarà composto da Brignone, Bassino, Curtoni e Marsaglia. La volontà della bergamasca era quella di scendere in pista anche per testare la condizione in vista dell'appuntamento clou del 15 febbraio, quando è in programma la discesa libera, in cui Sofia è campionessa in carica. L'azzurra, che si è allenata anche oggi sulla pista delle discipline veloci, è stata convinta e dunque non rischierà, concentrandosi completamente sulla sua disciplina. Goggia è reduce dal brutto infortunio di Cortina, con la distorsione al ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato e la micro frattura del perone. Dopo settimane intense di fisioterapia e allenamenti, la speranza è quella di vederla difendere il titolo olimpico vinto quattro anni fa a Pyeongchang.