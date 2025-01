A pochi mesi dal termine dei Giochi di Parigi 2024 circa cento atleti hanno restituito le medaglie olimpiche che hanno iniziato a deteriorarsi. Il problema dovrebbe essere nato a causa del divieto di utilizzo di un componente chimico e della mancanza di tempo per effettuare tutti i test del caso

Cento atleti hanno già restituito le medaglie olimpiche a soli cinque mesi dai Giochi di Parigi 2024. Il motivo? Hanno iniziato a deteriorarsi. Già nello scorso agosto, a pochi giorni dal termine della competizione, lo statunitense Nyjah Huston aveva mostrato sui social le pessime condizioni nelle quali versava la sua medaglia di bronzo vinta nello skateboard. "Queste medaglie sembrano meravigliose - aveva dichiarato - ma, dopo averle indossate e lasciate a contatto con la mia pelle e il sudore, direi che non sono di alta qualità come si potrebbe pensare". Con il passare dei giorni anche altri colleghi hanno denunciato il medesimo problema sui social, con alcuni di loro che non ci hanno pensato due volte e hanno restituito le medaglie all'organizzazione.