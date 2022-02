Speed skating, Lollobrigida quarta. Oro Schouten

Dopo la medaglia di bronzo conquistata nei 3000 metri Francesca Lollobrigida ha sfiorato il podio nei 5000. Quarto posto e record italiano per l'azzurra. Oro per l'olandese Irene Schouten, argento per la canadese Weidemann e bronzo per la ceca Sablikova

Francesca Lollobrigida ha chiuso al 4° posto la finale dei 5000m speed skating. Oro per l'olandese Irene Schouten (con il nuovo record olimpico), argento per la canadese Weidemann e bronzo per la ceca Sablikova. L'azzurra ha chiuso in 6'51''76, a poco più di un secondo e mezzo dalla medaglia. Record italiano per lei, migliorato di 13 secondi il precedente: per la prima volta un'italiana sotto i 7 minuti.

"Peccato, il podio era lì"

"E' stata la mia miglior 5000 e lo resterà di sempre. La pista andava e gli avversari erano forti. Non posso rimproverarmi niente. Peccato, il podio era lì". E' il commento di Francesca Lollobrigida al podio mancato per pochissimo nel pattinaggio di velocità, 5000 metri femminile, ai Giochi di Pechino.

L'azzurra, argento nei 3000 metri, ha terminato col crono di 6'51''76, nuovo record italiano: "Non posso dare la colpa al ghiaccio, ho sbaragliato il record italiano e ci vorrà un bel po' per batterlo".

"Quando ho visto i tempi delle altre una parte di me non voleva farsi condizionare perché era comunque andare oltre il mio record personale e quello italiano, e un'altra invece è partita spensierata pensando: 'ora mi diverto'", conclude Lollobrigida.