Curling, terzo ko per l'Italia: Cina vince 12-9

Ancora una sconfitta per l'Italia nel curling maschile. Dopo aver perso contro Gran Bretagna e Svezia, il quartetto azzurro è stato battuto 12-9 dalla Cina. Domenica in programma le sfide contro Russia e Svizzera, per cercare una qualificazione che al momento pare complicata

