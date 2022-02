Luca De Aliprandini: "Condizioni difficili, ma va bene così"

"Difficile. Non mi sono fidato troppo di me stesso. La visibilità non era buona. Quando ci sono queste condizioni in allenamento, non si scia mai. Normalmente in gara cambierei la testa e andrei all'attacco completo se c'è poca visibilità. Non ho davvero visto nulla e tornando da un piccolo infortunio e dopo Adelboden non volevo cadere di nuovo. Volevo solo essere al traguardo - sono le parole di De Aliprandini riportate dal sito olimpico ufficiale -. Quando ho tagliato il traguardo pensavo di essere tre secondi dietro (i leader) e ora sto vedendo che sono a mezzo secondo dai leader. Va bene così. Gara da rinviare? No. L'abbiamo fatto molte volte in condizioni difficili come questa. Forse la visibilità oggi è una delle peggiori, ma la neve è in buone condizioni. Ecco perché penso che non sia pericoloso. Con questa visibilità, se la neve non fosse buona, sarebbe davvero pericoloso".