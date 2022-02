Caso Valieva, si avvicina momento della decisione

Si avvicina il momento della decisione del Tas sul caso Valieva, la pattinatrice russa risultata positiva a un farmaco vietato dal Codice Mondiale Antidoping (la trimetadizina). Il Tribunale Arbitrale dello Sport, presente a Pechino con una sua sezione ad hoc, è chiamato a decidere sulla riammissione alle gare decisa dalla commissione disciplinare dell’agenzia antidoping russa, nonostante la positività. Contro questa riammissione hanno fatto ricorso il CIO e la Wada, l’agenzia Mondiale Antidoping. Il TAS deve considerare che Kamila Valieva è iscritta al singolo femminile del 15 febbraio e deve considerare la sua età (15 anni), particolare che sarà decisivo per individuare eventuali responsabilità e stabilire quali sanzioni applicare. Responsabilità che non possono non partire da Eteri Tutberidze, l’allenatrice di Kamila Valieva e di tutte le ragazze russe che hanno dominato la scena del pattinaggio di figura femminile da Sochi in poi.

Valieva è tornata ad allenarsi a Pechino, seguita a bordo pista come sempre dalla Tutberidze. Ai media russi presenti, l’allenatrice ha dichiarato: "Valieva è pulita e innocente. Non l’abbiamo abbandonata, siamo con i nostri atleti nel dolore e nella gioia fino alla fine". Parole confermate anche dal presidente della federazione russa di pattinaggio Gorchkov: "Non ci sono dubbi sull’onesta della nostra atleta".

Nei confronti dell’allenatrice e di tutto lo staff, l’agenzia antidoping russa ha annunciato un’indagine. Fonti dell’antidoping internazionale arrivano a prevedere l’espulsione dai Giochi Olimpici per Eteri Tutberidze, se ritenuta responsabile di non aver vigilato su un’atleta che è definita come persona protetta dai regolamenti antidoping (perché minore di 16 anni).

A questo proposito, sono molto forti le parole di Katarina Witt, due volte campionessa olimpica di pattinaggio a Sarajevo e Calgary, su Instagram: "Come atleta segui i consigli dei tuoi confidenti e in questo caso sempre prima del tuo allenatore e del team medico. Kamila ha imparato i suoi salti con impegno e coraggio infiniti. Gli adulti responsabili dovrebbero essere banditi dallo sport per sempre". Vedremo nelle prossime ore se rimarrà un’opinione illustre e qualificata o se diventerà una sentenza.