Federica Brignone ha chiuso al 5° posto la prova di discesa in vista della combinata femminile, in programma giovedì: "Tutto passa dalla discesa, posso giocarmi qualcosa di importante in slalom. Sarà una bella sfida". Sul futuro: "Forse saranno i miei ultimi Giochi, a Milano-Cortina ci sarò, magari non come atleta" PECHINO 2022, NEWS E RISULTATI LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE Condividi

Mikaela Shiffrin è stata la più veloce nella prova supplementare di discesa femminile valevole per la combinata di giovedì 17 febbraio, che chiude le gare individuali dello sci alpino a Pechino 2022. La statunitense ha tagliato il traguardo dell’intera pista che ha assegnato le medaglie il giorno precedente nel tempo di 1’33″56, precedendo la svizzera Wendy Holdener di 93 centesimi e la ceca Ester Ledecka di 94 centesimi. Quarta posizione per Michelle Gisin a 12, seguono le azzurre Federica Brignone e Marta Bassino in quinta e sesta posizione, in un allenamento che ha visto appena quattordici partenti. Oltre alla valdostana e alla piemontese, saranno della partita Elena Curtoni e Nicol Delago, che oggi hanno preferito concentrarsi sull’allenamento in slalom.

"Posso giocarmi qualcosa di importante" "Naturalmente la mia gara passerà dal comportamento in discesa, sto cercando di trovare i tempi giusti su questa pista e se riesco a limitare i danni al mattino, posso veramente giocarmi qualcosa di importante in slalom. Avevo più fiducia, e ho avuto la giusta sciata dalla prima grande curva che non avevo fatto bene negli ultimi due allenamenti. Sentivo di più gli sci e mi sentivo di più. Ho fatto un grande, grande errore dove Ester Ledecka ne ha fatto uno durante la discesa femminile di martedì, questa curva di compressione. Il mio sedere era sugli sci, quindi ho davvero rischiato molto. Devo mettere qualche altro pezzo per domani, ma penso che se in discesa riesco a fare tutto bene, è nella mia testa, posso essere brava domani", ha spiegato come riportato da olympics.com