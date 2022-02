Combinata donne, Brignone 5^ in prove discesa: "Sarà una bella sfida"

E' terminato il primo allenamento della combinata alpina femminile sulla discesa libera di Yanqing. Federica Brignone ha chiuso quinta con il crono di 1:35.13, a +1.57 dalla leader di giornata, la statunitense Mikaela Shiffrin (1:33.56). Subito dietro di lei, sesta, Marta Bassino in 1:35.66 (+2.10). Sulla gara di oggi, dopo gli scarsi allenamenti per la discesa libera femminile all'inizio della settimana, Brignone commenta: "Avevo più fiducia, e ho avuto la giusta sciata dalla prima grande curva che non avevo fatto bene negli ultimi due allenamenti. Sentivo di più gli sci e mi sentivo di più. Ho fatto un grande, grande errore dove Ester Ledecka ne ha fatto uno durante la discesa femminile di martedì, questa curva di compressione. Il mio sedere era sugli sci, quindi ho davvero rischiato molto. Devo mettere qualche altro pezzo per domani, ma penso che se in discesa riesco a fare tutto bene, è nella mia testa, posso essere brava domani."