Malagò: "Brignone brava e con la Goggia..."

Nel video le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò, da Casa Italia a Pechino. I complimenti per la seconda medaglia conquistata da Federica Brignone e la sua rivalità con Sofia Goggia, la gioia per il fatto che Arianna Fontana rappresenterà per il Cio l'Europa alla cerimonia di chiusura e uno sguardo verso l'Olimpiade del 2026 in Italia

