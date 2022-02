Halfpipe donne: Gu regina assoluta dello sci freestyle

La cinese Ailing (Eileen) Gu conquista la sua terza medaglia Olimpica a Beijing 2022. Dopo l'oro nel big air e l'argento nello slopestyle, conquista anche l'oro nel freeski halfpipe donne. A 18 anni è la prima donna a vincere tre medaglie in tre discipline diverse: l'ultima è una run d'onore per lei. Due prove da più di novanta punti, dove la migliore è la seconda: 95.25 punti. Dietro di lei, due canadesi. Argento a Cassie Sharpe che, dopo l'oro di PyeongChang 2018, un infortunio e i suoi ventinove anni, piazza tre manche ad altissimo livello, dove la migliore è la terza da 90.75. Bronzo per Rachael Karker, al suo esordio Olimpico, con best score nella prima run (87.75).