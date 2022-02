Francesca Lollobrigida bronzo nella mass start donne: oro per l'olandese Schouten, argento per la canadese Blondin. Si arriva compatti agli ultimi 2 giri: Lollobrigida fa un capolavoro e chiude 3^: è bronzo! E' la medaglia n° 17 per l'Italia a Pechino, la seconda per Francesca dopo l'argento nei 3000 m

"Siamo un Paese eclettico, all'estero attratti da nostro modello"

All’Olimpiade tra i grandi Paesi solo la Russia è cresciuta più dell'Italia.

Tra i grandi paesi, Canada, Norvegia, Francia, Germania hanno meno medaglie di 4 anni fa. L'Italia sul podio in 8 discipline differenti, e non era mai successo: nel 1994 vincemmo 20 medaglie, edizione record, ma in 5 discipline . Russia, Canada e Norvegia: unici Paesi ad aver fatto meglio dell’Italia (tutti in 9 sport diversi, appena uno in più ). “Causa Covid non ci sono mai state Olimpiadi così complicate, e non c’è ombra di dubbio - ha detto Malagò -. E' motivo di grande orgoglio, ed è innegabile che siamo un paese eclettico, mostruosamente disciplinare. Io lo ritengo elemento di grande forza, anche di complessità per impianti e strutture, però è innegabile che anche all’estero sono attratti da questa nostra cultura e modello. L'Olanda per dire fa man bassa di medaglie ma in solo due discipline”.