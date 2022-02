Parallelo a squadre miste, finale per il bronzo: vince la Norvegia

La finale per il bronzo vede la Norvegia battere gli Stati Uniti d'America: finisce 2-2, scandinavi terzi grazie ai migliori tempi complessivi. Prima sfida, Maria Therese Tviberg contro Paula Moltzan: vince la statunitense con 24.72. Seconda sfida, Fabian Wilkens Solheim contro Tommy Ford: prevale il norvegese in 24.02. Terza sfida, Thea Louise Stjernesund contro Mikaela Shiffrin: continua a far fatica la statunitense che perde, 24.32 per la norvegese. Quarta sfida, Timon Haugan contro River Radamus: vince lo statunitense in 24.04 ma non basta, la somma dei tempi decreta la Norvegia medaglia di bronzo