Il Cio ritira Ordine Olimpico a Putin

Stop ad atleti russi e bielorussi

Nel lungo comunicato il Comitato olimpico internazionale sottolinea che "il movimento olimpico e' unito nella sua missione di contribuire alla pace attraverso lo sport e di unire il mondo in una competizione pacifica al di la' di ogni disputa politica. I Giochi Olimpici, le Paralimpiadi, i Campionati Mondiali e le Coppe del Mondo e molti altri eventi sportivi uniscono atleti di paesi in conflitto e talvolta anche in guerra". Nella nota il Cio evidenzia che "l'attuale guerra in Ucraina pone il movimento olimpico di fronte a un dilemma. Mentre gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia potrebbero continuare a partecipare a eventi sportivi, a molti atleti ucraini e' impedito di farlo a causa dell'attacco al loro paese", un "dilemma che non puo' essere risolto". Per questo, "al fine di proteggere l'integrita' delle competizioni sportive globali e per la sicurezza di tutti i partecipanti, il comitato esecutivo del Cio raccomanda che le federazioni sportive internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi non invitino o consentano la partecipazione di atleti e funzionari russi e bielorussi alle competizioni internazionali. Laddove cio' non sia possibile con breve preavviso per motivi organizzativi o legali, il Cio esorta vivamente le federazioni sportive internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi in tutto il mondo a fare tutto ciò che e' in loro potere per garantire che nessun atleta o funzionario sportivo russo o bielorusso possa prendere parte sotto il nome di Russia o Bielorussia. I cittadini russi o bielorussi, siano essi individuali o di squadra, dovrebbero essere accettati solo come atleti neutrali o squadre neutrali. Non devono essere visualizzati simboli, colori, bandiere o inni nazionali. Ovunque, in circostanze molto estreme, anche questo non sia possibile con breve preavviso per motivi organizzativi o legali, il comitato esecutivo del Cio lascia all'organizzazione competente il compito di trovare il proprio modo per affrontare efficacemente il dilemma".