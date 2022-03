Ok ad atleti russi e bielorussi, ma senza bandiera

Il Comitato Paralimpico Internazionale ha deciso di ammettere ai Giochi di Pechino, che inizieranno venerdì, gli atleti russi e bielosrussi. Non gareggeranno però sotto le bandiere nazionali, ma sotto quella paralimpiaca, e non appariranno sul medagliere

Gli atleti russi e bielorussi sono stati autorizzati a partecipare ai Giochi Paralimpici di Pechino che inizieranno venerdì, nonostante il conflitto in Ucraina, ha annunciato il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC). Gli atleti di entrambi i paesi parteciperanno sotto una bandiera "neutrale" . “Gareggeranno sotto la bandiera delle Paralimpiadi - si legge in un comunicato pubblicato dall'organizzazione internazionale sul suo sito web - e non appariranno sul medagliere".

Il comunicato del Comitato Paralimpico

"Russia e Bielorussia parteciperanno come neutrali ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022. Gareggeranno sotto la bandiera delle Paralimpiadi e non saranno inseriti nel medagliere. L'IPC ospiterà l'Assemblea Generale straordinaria nel 2022 per votare se rendere il rispetto della Tregua Olimpica un requisito per l'adesione e se sospendere l’adesione del Comitato Paralimpico Russo e del Comitato Paralimpico Bielorusso. L'IPC non terrà alcun evento in Russia o Bielorussia fino a un ulteriore avviso".