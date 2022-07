Il mondo dello sport è in lutto per la scomparsa di Ottavio Cinquanta, per venti anni (dal 1996 al 2016) è stato membro del Cio. Dopo aver praticato l'atletica leggera, si è dedicato all'hockey su ghiaccio e poi al pattinaggio di velocità. Già all'inizio degli anni '70 ha intrapreso la carriera dirigenziale sportiva. Presidente del Comitato Tecnico (1973-1980) poi Vicepresidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (1984-1988); arbitro internazionale designato in numerose edizioni dei campionati del mondo e Giochi Olimpici Invernali. E' stato membro e Presidente del Comitato Tecnico dell'International Skating Union (ISU) (1975-1992); membro (1975-1992), Vicepresidente (1992-1994) poi Presidente (1994-2016) della stessa Federazione Internazionale di Pattinaggio (ISU) di cui è rimasto Presidente Onorario dal 2016. E' stato membro del comitato olimpico internazionale, in quota Federazione Internazionale, dal 1996 al 2016 (e come tale Membro di Giunta e Consiglio Nazionale CONI). Ha preso parte al Comitato Esecutivo del Cio come rappresentante di federazione Internazionale Invernale (2000-2008) ed è stato componente di numerose commissioni all'interno del comitato internazionale, nel coordinamento di numerose edizioni dei Giochi invernali.