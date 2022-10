È iniziato a Tashkent il Mondiale di judo, torneo che potete seguire fino al 13 ottobre tutti i giorni in diretta alle 14 su Sky Sport Action. Subito una medaglia per l’Italia: la 20enne napoletana Assunta "Susy" Scutto ha vinto il bronzo nella categoria -48 kg. L'azzurra delle Fiamme Gialle (cresciuta nella palestra di Gianni Maddaloni) ha battuto la spagnola Figueroa per ippon, riportando un'azzurra sul podio di un Mondiale dopo 15 anni (l'ultima era stata Ylenia Scapin, bronzo al Mondiale di Rio 2007)