Il programma di atletica alle Olimpiadi di Parigi

La World Athletics ha ufficializzato il programma di atletica a Parigi 2024: previste undici giornate di gara, dall'1 all'11 agosto. Jacobs e Tamberi difenderanno le medaglie in due giorni diversi (domenica 4 la finale dei 100 metri, sabato 10 il salto in alto), mentre la 4x100 uomini scenderà in pista venerdì 9. I primi titoli verranno assegnati nelle 20 km di marcia