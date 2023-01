Doping, caso Valieva: tensione Wada-Rusada

L'Agenzia mondiale antidoping (Wada) ha fatto sapere che molto probabilmente porterà l'intricato caso della positività della pattinatrice di figura del Comitato olimpico russo, Kamila Valieva, al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (Tas). La motivazione, come riferisce la Wada dopo essere stata informata dall'Agenzia antidoping russa (Rusada), è legata al fatto che il tribunale disciplinare della Rusada ha emesso una decisione sul caso stabilendo che, sebbene l'atleta avesse commesso una violazione alle regole antidoping, non aveva "alcuna colpa o negligenza". Come riporta la Wada in una nota, il tribunale sportivo russo non ha imposto alcuna sanzione se non la squalifica dei suoi risultati alla data della raccolta del campione, ovvero quello del 25 dicembre 2021 (Campionati nazionali russi). La Wada fa sapere di aver preso atto della decisione e ha richiesto una copia della decisione motivata che esaminerà insieme al fascicolo del caso al fine di determinare se la sentenza è in linea con i termini del Codice mondiale antidoping. Successivamente procederà al ricorso al Tas. A Kamila Valieva, dopo aver partecipato alla gara a squadre (premiazione non ancora svolta da parte del Comitato Olimpico Internazionale) dei Giochi olimpici di Pechino 2022, era stata comunicata la positività alla trimetazidina, sostanza vietata dal codice mondiale antidoping, nel controllo del precedente 25 dicembre durante i Campionati nazionali di San Pietroburgo. A Valieva, all'epoca dei fatti ancora quindicenne e quindi 'persona protetta' (si è sanzionabili dopo i 16 anni), il panel del Tribunale Arbitrale dello Sport presente nella capitale cinese aveva consentito di partecipare alla gara individuale conclusa fuori dal podio.