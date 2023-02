La Casa Bianca prende posizione sulla possibilità per gli atleti russi e bielorussi di partecipare ai Giochi di Parigi 2024, sostenendo il blocco totale a meno che non sia "assolutamente chiaro" che non rappresentino i rispettivi paesi: se dovessero partecipare, bisognerebbe vietare l'uso di bandiere, emblemi o inni ufficiali