La fiaccola olimpica sbarcherà in Francia nel Vieux Port di Marsiglia su un tre alberi che solcherà il Mediterraneo partendo dalla Grecia. Lo hanno annunciato gli organizzatori dei Giochi di Parigi 2024: "Una scelta legata a motivi storici, geografici e simbolici"

Il Comitato organizzatore di Parigi 2024 ha annunciato che Marsiglia sarà la prima città francese ad accogliere la fiamma olimpica nel 2024. Nel corso di una conferenza stampa, il comitato - guidato da Tony Estanguet - ha svelato il nome della città di partenza della fiaccola, legata per la sua storia ad Atene e alla Grecia. La fiaccola sbarcherà nel Vecchio Porto e qualche settimana dopo arriverà a Parigi, per la cerimonia di apertura dei Giochi, venerdì 26 luglio .

"Marsiglia scelta per motivi storici, simbolici e geografici"

La fiaccola, dopo la tradizionale cerimonia in Grecia, attraverserà il Mediterraneo sul Belem, un grande tre alberi, ed approderà a Marsiglia dove sarà allestita una grande festa sul porto. "Parigi 2024 ha scelto la città di Marsiglia per diversi motivi, storici, simbolici, geografici - ha spiegato Estanguet - il posto centrale che occupa lo sport nella città e nel cuore dei suoi abitanti è stato determinante, così come il forte coinvolgimento della città nel progetto di Parigi 2024, nel quale Marsiglia ospiterà le prove di vela e alcune partite di calcio".