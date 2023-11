Svanisce il sogno del marciatore italiano, che non ha ottenuto dalla Wada lo sconto della squalifica per doping che gli avrebbe permesso di partecipare alle prossime Olimpiadi. “Decisione profondamente sbagliata, pago il fatto di aver lottato per la mia innocenza. Ora penserò a cosa fare nel futuro”

Alex Schwazer non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024 : la decisione ufficiale dell’Agenzia Mondiale Antidoping è arrivata e a comunicarla è stato lo stesso marciatore durante la diretta di una puntata del “Grande Fratello”, a cui sta partecipando in qualità di concorrente. Schwazer, 38 anni , dopo le squalifiche per doping non ha ottenuto lo sconto che sperava e che gli avrebbe permesso di candidarsi per un posto alle prossime Olimpiadi, in vista delle quali non ha mai smesso di allenarsi.

Le parole di Schwazer

"La decisione non è stata favorevole, sono dispiaciuto”, ha annunciato Schwazer. “Ritengo che sia una decisione profondamente sbagliata perché non è una decisione presa in maniera neutra. Credo di pagare il fatto di non aver mai accettato un verdetto della giustizia sportiva e di aver lottato per anni per la mia innocenza. Di rimpianti non ne ho. Andrò avanti con gli allenamenti perché non mi va di perdere tempo. Ora nei prossimi giorni penserò a cosa fare nel futuro”.