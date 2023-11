Sognando Parigi 2024: 7 atleti, un solo traguardo

“Dallo scorso anno siamo partner delle Fiamme Oro, atleti straordinari tra cui abbiamo individuato i nostri nuovi ambassador: giovani campioni che sono già modelli di ispirazione per tanti fan e tanti atleti di ogni età, background e abilità. Sosterremo le loro ambizioni mentre si preparano a competere per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024”, ha commentato Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A.

Dalla collaborazione nascerà anche una nuova produzione televisiva e web per raccontare le storie degli atleti al grande pubblico in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. “Siamo entusiasti di affiancare questi atleti e i loro sogni per il 2024 – ha spiegato Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A. -. La docuserie a loro dedicata racconterà le storie di forza, impegno e resilienza di questi grandi atleti, a cui ogni appassionato di sport, potrà ispirarsi per essere più ottimista e fiducioso verso il futuro, comprendendo l’importanza del prepararsi al meglio per la vita”.