Russi e bielorussi esclusi da prove equitazione

La Federazione internazionale di equitazione (Fei) ha annunciato che la Russia e la Bielorussia non saranno ammesse alle Olimpiadi di Parigi, nemmeno sotto bandiera neutrale. Lo riportano i media francesci, secondo cui la Fei ha diffuso una nota in cui si afferma che "nei sistemi di qualificazione olimpica per l'equitazione, la qualificazione individuale è assicurata dalle classifiche olimpiche Fei per il salto ostacoli, il dressage e il completo, che coprono il periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023". Un annuncio che esclude di fatto russi e bielorussi, che dal marzo 2022 non partecipano agli eventi Fei. La Fei ha inoltre chiarito, nello stesso comunicato, che russi e bielorussi rimarranno sospesi anche l'anno prossimo e che la norma si applicherà anche ai Giochi Paralimpici.