Parigi 2024: il progetto fly2paris di Bebe Vio

Per 17 atleti del team di art4sport obiettivo Parigi 2024

Protagonisti del primo ritiro del 2024, che ha avuto luogo ad Abano Terme dal 19 al 21 gennaio, sono stati 17 ragazzi della squadra di art4sport, l’Associazione ONLUS fondata nel 2009 da Beatrice “Bebe” Vio Grandis insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio, che in questa occasione ha celebrato il suo quattordicesimo compleanno. L’obiettivo degli atleti del fly2paris team è quello di conquistare il pass per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Tra di loro, oltre a Bebe Vio Grandis, figurano nomi illustri del panorama sportivo paralimpico, come Edoardo Giordan, Elisa Spediacci ed Emanuele Lambertini. Gli atleti che non riusciranno a qualificarsi alle Paralimpiadi di Parigi potranno comunque partecipare come supporter del fly2paris team.