Pista bob, CdA: "Ottimisti, ma valutiamo piano B"

Il CdA della Fondazione Milano-Cortina attende con ottimismo la decisione di SIMICO di appaltare i lavori per lo sliding centre a Cortina d'Ampezzo. Si valuta anche un piano B per disputare le gare in un'altra sede. In ogni caso servirà un extra budget

Il CdA della Fondazione Milano Cortina 2026 "ha espresso ottimismo sulla vicenda dello sliding centre di Cortina d'Ampezzo, in attesa che SIMICO (Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 SpA) sottoscriva il contratto con l'azienda appaltatrice". È quanto spiegato dalla stessa Fondazione al termine del CdA odierno. Affidare i lavori per lo sliding centre a Cortina "confermerebbe quindi il masterplan originario che individuava già la Regina delle Dolomiti come la sede" che però comporterebbe un extra budget "per la realizzazione di alcuni allestimenti". Inoltre, visti i pareri negativi pervenuti da CIO e dalle Federazioni Internazionali, il CdA ha dato mandato all'amministratore delegato Andrea Varnier "di proseguire il lavoro di negoziazione di un eventuale piano B che, anche in questo caso, richiederà un extra budget".

"Nuovo impianto rafforzerebbe la tradizione cortinese" L'eventuale decisione di affidare i lavori per lo sliding centre a Cortina "confermerebbe quindi il masterplan originario che individuava già la Regina delle Dolomiti come la sede, oltre che del curling e dello sci alpino femminile, anche degli sport di scivolamento", si legge nella nota. "Grazie al nuovo impianto verrebbe rafforzata la lunga tradizione cortinese in questi sport e si consoliderebbe il lavoro sulle future generazioni che continueranno, così come avvenuto fino ad oggi, a regalare al nostro Paese importanti medaglie e vittorie internazionali". Come spiegato inoltre, l'eventuale decisione di SIMICO, alla luce del nuovo progetto più contenuto, "comporterebbe un extra budget per la realizzazione di alcuni allestimenti, ad oggi non previsti e necessari per lo svolgimento delle gare".