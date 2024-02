Milano-Cortina, i cinque cerchi a Palazzo Marino

Fontana: "A buon punto con le opere lombarde per i Giochi"

"A due anni dall'inizio dei Giochi invernali di Milano-Cortina siamo a buon punto. Per quanto riguarda le opere regionali siamo assolutamente in linea e forse siamo un po' in anticipo". Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana a margine della cerimonia in piazza Scala a Milano in cui sono stati svelati i simboli olimpici a due anni dalla cerimonia di apertura. "Per altre opere come quella relativa alla pista di bob di Cortina sono state prese recentissimamente delle decisioni e quindi adesso inizieranno i lavori - ha proseguito -, credo siano già stati consegnati i cantieri quindi credo che questa settimana inizieranno i lavori". In merito all'impegno del governo per coprire gli extra costi delle opere Fontana ha precisato che "gli extracosti sono già stati tutti coperti, con la soluzione del caso legato alla pista di Cortina direi che problemi di carattere economico non ce ne sono più, a meno che non succeda un cataclisma i tempi verranno rispettati".