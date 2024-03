Bronzo ai mondiali di short track dopo l’assenza di due anni dalla Nazionale, Arianna Fontana punta alle Olimpiadi di Milano-Cortina, come rivela in esclusiva a Sky Sport: "Sarebbe un sogno, non ho ancora raggiunto i miei limiti”. In caso di partecipazione, l’azzurra potrebbe battere diversi record: “Mi piacerebbe, sarebbe bello poter essere d’ispirazione per le nuove generazioni". Qui l'anticipazione, dalle 14.40 la versione intergrale a Sky Sport24

