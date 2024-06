Sport milanese in lutto, morta Roberta Guaineri

È morta mentre si trovava in vacanza in Sardegna all'età di 57 anni Roberta Guaineri, che era stata assessora allo Sport del Comune di Milano nella prima giunta del sindaco Giuseppe Sala. Proprio lei aveva seguito la corsa alla candidatura olimpica per ospitare i giochi invernali di Milano-Cortina del 2026, che poi la città si è aggiudicata. Guaineri, avvocato nello studio legale Nctm, era un'appassionata di sport che praticava in prima persona. L'ultima impresa in sella alla bicicletta alla Strade Bianche proprio in compagnia del sindaco Sala, ma Roberta Guaineri, oltre a promuovere lo sport, si metteva in gioco in prima persona: dalla bici, come detto sopra, al "Cimento", la nuotata invernale nel Naviglio. Una passione personale che era diventata anche impegno politico, con il suo lavoro sul dossier olimpico durante il mandato di assessora allo sport