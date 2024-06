Thompson-Herah out a Parigi: infortunio al tendine

A meno di un mese dal via all'Olimpiade di Parigi arriva un pesante forfait: la due volte campionessa olimpica nei 100 e 200 metri (a Rio e Tokyo) non parteciperà ai Giochi per un infortunio al tendine d'Achille. La giamaicana sui suoi profili social: "Sono devastata, ma alla fine la salute viene prima di tutto"

