I convocati del ciclismo azzurro a Parigi 2024

Sono state ufficializzate le convocazioni della squadra azzurra di ciclismo per l'Olimpiade di Parigi. Per la prova su strada, il Ct Bennati ha scelto il neo campione italiano Bettiol con Mozzato e Viviani. Il Ct Velo schiererà Ganna e Bettiol per la crono maschile ed Elisa Longo Borghini per la prova contro il tempo femminile

È ufficiale la squadra italiana di ciclismo che prenderà parte ai Giochi di Parigi 2024 da sabato 27 luglio a domenica 11 agosto. Nella Sala Giunta del CONI a Roma, infatti, alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò e del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) Cordiano Dagnoni sono stati resi noti i nomi dei 24 azzurri (11 uomini e 13 donne) per le prove olimpiche di strada, pista, mountain bike e BMX racing. Per le gare di strada sono stati selezionati Elisa Longo Borghini, Alberto Bettiol e Filippo Ganna per le due gare a cronometro e Alberto Bettiol, Luca Mozzato, Elia Viviani, Elisa Balsamo, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini e Silvia Persico per le due prove in linea. In pista, quindi, riflettori puntati su Elia Viviani, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan, Manlio Moro e Simone Consonni in campo maschile e su Chiara Consonni, Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Martina Alzini, Martina Fidanza, Miriam Vece, Sara Fiorin e Vittoria Guazzini in quello femminile. Nelle due competizioni di cross-country saranno protagonisti Luca Braidot, Simone Avondetto, Chiara Teocchi e Martina Berta mentre nel torneo maschile di BMX racing la scelta è ricaduta su Pietro Bertagnoli.