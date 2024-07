Mattarella e Tamberi arrivati insieme a Parigi

Il presidente della Repubblica e il campione di salto in alto si sono imbarcati a Ciampino sul volo presidenziale per raggiungere Parigi dove sono stati accolti dall'ambasciatrice Emanuela D'Alessandro. Domani sera è prevista la cerimonia di apertura dei Giochi. L'Olimpiade è in diretta su Eurosport con 10 canali dedicati (disponibili sul decoder Sky, anche con SkyGo)

Alla vigilia della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , in procinto di partire alla volta della Capitale francese, ha incontrato all'aeroporto di Ciampino Gianmarco Tamberi , punta di diamante dell'atletica italiana e portabandiera azzurro ai Giochi. Il Presidente ha avuto un breve saluto e ha scambiato qualche parola con il campione di salto in alto prima di imbarcarsi sul volo sul quale è salito anche Tamberi. Presente all'aeroporto anche l'ambasciatore francese in Italia Martin Briens . Il Presidente e l'atleta azzurro sono atterrati a Parigi e raggiungeranno tutta la delegazione italiana presente alle Olimpiadi. Ad accoglierli l'ambasciatrice a Parigi, Emanuela D'Alessandro. Nel pomeriggio il vincitore della medaglia d'oro a Tokyo nel 2021 ha postato una foto che lo ritrae insieme alla prima carica dello Stato: " Il volo piu' emozionante della mia vita...Grazie per il passaggio, Presidente".

Quando è prevista la cerimonia di apertura di Parigi 2024?

L’appuntamento è fissato per domani 26 luglio: la Cerimonia di apertura inizierà alle 20:24 al Trocadéro, mentre la Parata delle Nazioni, che si svolgerà su 94 imbarcazioni che navigano lungo la Senna, inizierà dal Pont d'Austerlitz alle 19.30. Per la prima volta nella storia, infatti la cerimonia non si svolgerà in uno stadio ma si terrà lungo la Senna, con arrivo dopo 6 km appunto al Trocadéero dove andranno in scena le restanti celebrazioni.